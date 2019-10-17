ضبط تشكيل عصابي لارتكابهم واقعة سرقة أسلاك كهربائية بالأقصر

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كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إسنا من أحد المواطنين (فنى كهربائى بهندسة كهرباء إسنا - مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة أسلاك كهربائية من أعمدة بناحية المنطقة الصحراوية بدائرة المركز تبلغ حوالى 1000متر.. مما تسبب فى قطع التيار الكهربائى عن بعض القرى، وتم إصلاحه بمعرفة الهيئة.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالأقصر أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة (تشكيل عصابى مكون من خمسة أشخاص - "لثلاثة منهم معلومات جنائية").



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ودراجة نارية ملك أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بداخل مخزن خردة خاص بأحد المتهمين، كذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (3 مقص كبير – معدة لقطع المعادن "صاروخ" – ميزان).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

