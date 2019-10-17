بعد الإعلان عن قبول دفعة جديدة.. تعرف على شروط الالتحاق بالكليات الحربية

بعد تصديق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين، فهناك عدة شروط للالتحاق بالكليات الحربية.

قبول دفعة جديد بالكليات الحربية

البداية، حينما قال اللواء أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية، إنّ الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدّق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.





التخصصات المطلوبة

وفيما يخص التخصصات المطلوبة للكلية الحربية، فإنه يتطلب من خريجي كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات الآتية "تربية رياضية، تجارة، حقوق، زراعة"، ولغات إنجليزي، عبري، روسي، فرنسي، وسواحيلي، وعلوم من جميع التخصصات، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات.





كما تضم التخصصات، ألسن من جميع التخصصات، لغات وترجمة من جميع التخصصات، اقتصاد وعلوم سياسية، الإعلام والصحافة، الآداب، تخصص إعلام وعلم نفس".





ويشترط أن يكون التقدير "جيد فأعلى" وألا يزيد السن في 1/10/2019 عن 24 عاما، وأن يكون الطالب حاصلا على المؤهل الجامعي في عام 2018/2019 فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عامين ميلاديين.





شروط القبول

يشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين، وألا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية أخرى.





وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج في أثناء الدراسة.





كما تضمنت الشروط ألا يكون استقال أو فصل تأديبيا من أي كلية أو معهد أو مدرسة، وألا يكون قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وإرفاق بيان المعاملة التجنيدية حيث يتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وألا يقل الطول عن 170 سم.





وأن يكون لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في ذات الدفعة المتقدم لها في ذات العام حال عدم لياقته الطبية.





وتضمنت الشروط كذلك أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح، ولا يجوز إعادة الاختبار في ذات الدفعة حالة عدم اجتياز الاختبار، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر دون تردد وللمرة الأولى، واجتياز الاختبارات النفسية المقررة، وأن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي "كشف الهيئة" وفقا لتقييم لجنة الاختبار وكذا درجات تفوقه.





ومن بين الشروط أن يجتاز العرض الطبي العام والذي يشتمل على التحاليل التخصصية المتقدمة، وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل لشروط التقدم للكلية "الحربية، البحرية" مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، وأن يلتزم الطالب بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي.





وأن يكون الطالب حاصلا على المؤهل من الجامعات الحكومية فقط وليس الجامعات الخاصة، المعاهد العليا، الأكاديميات.





ويسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا، بالتقدم لهذه الدفعة بذات الشروط والضوابط، واجتياز الشروط الخاصة باختبارات الكلية البحرية "السباحة"، والاختبارات التفضيلية، على أن تكون مدة الدراسة عامين ميلاديين لجميع التخصصات، علما بأنّه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من السبت 19/10/2019.



