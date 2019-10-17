شاهد.. صورة نادرة لـ شريف منير مع والدته وهو رضيع

وظهر "منير" في الصورة وهو طفل لم يتراوح عمره العام، وعلق على الصورة قائلًا: " أنا وأمى".

نشر الفنان شريف منير، صورة جديدة له على حسابه الشخصى لموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام "في مرحلة الطفولة حيث كانت تحمله والدته.

وتفاعل الجمهور مع الصورة فجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "أحلى صور وأحلى ذكرايات مع الام"، وعلق أخر: "حفيدتك شكل مامتك بالظبط ،سبحان الله ..".





وقال آخر في تعليق: "اسما شبهها ولكن هى احلى ".





نبذة عن شريف منير

شريف منير، من مواليد ، 14 مايو 1959، ولد فى مدينه المنصوره التابعه لمحافظه الدقهليه، تخرج من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية. عمل في التلفاز، وكانت بدايته في مسلسل رحلة المليون.





بدأ حياته الفنية في عام 1983 كعازف على آلة الدرامز، ثم نصحه الشاعر الراحل صلاح جاهين بدراسة التمثيل عندما شاهده مع ابنه وبالفعل التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل، وتخرج منه عام 1986 ولكنه بدأ التمثيل عام 1984 حيث قدم رحلة المليون. ثم قدم بعدها العديد من الأعمال الناجحة التي وضعته في مصاف النجوم ولقد راعى في اختياره الجودة وإضافة الجديد ومنها "الزواج على طريقتى" و"اللص الذي أحبه" و"ليالى الحلمية" و"غاضبون وغاضبات"، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها "حزمنى يا" و"كده أوكيه"، ثم عمل كمذيع برامج واثبت تميزه في هذا المجال ومؤخرا اتجه إلى الإنتاج.





يذكر أن آخر ظهور للفنان شريف منير فى فيلم "الممر" الذى ظهر فيه كضيف شرف حيث قدم دور ظابط البوليس الذى يقوم بالتحقيق فى واقعة هجوم ضابط الجيش على مدنيين فى سنترال التليفونات بعد النكسة.





والفيلم من بطولة أحمد عز وأحمد رزق ومحمد فراج وإياد نصار ومحمد الشرنوبى تأليف وإخراج شريف عرفة.



