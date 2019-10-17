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سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 17-10-2019 في سوق الصاغة بمصر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:11 م
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سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 17-10-2019 في سوق الصاغة بمصر
سعر الذهب عيار 21 اليوم
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سعر الذهب عيار 21 اليوم 
استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 17-10-2019، وذلك بعد التراجعات التي شهدها المعدن الأصفر على المستوى المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية، حيث تشهد اسعار الذهب المحلى والذهب العالمى حالة من الانخفاض خلال تعاملات الفترة الحالية، ووننشر فيما اخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم ومنها سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس ختام تعاملات الاسبوع:

 وكانت أسعار الذهب  تراجعت خلال تعاملات اكتوبر الجارى نحو 16 جنيها،  وكان العيار 24 سجل قيمة 789 جنيهًا، فيما بيع عيار 21 بـ690 جنيهًا وعيار 18 سجل 591 جنيهًا.


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

766 إلى 768

عيار 22 

702 إلى 704

عيار 21

670 إلى 672

عيار 18

574 إلى 576

عيار 14

447 إلى 448

عيار 12

383 إلى 384

الاونصة

23.814 إلى 23.885

الجنيه الذهب

5,360 إلى 5,376

الكيلو

765.714 إلى 768.000




سعر الذهب عيار 21 اليوم
سعر الذهب عيار 21 اليوم

 اسباب تراجع سعر الذهب عيار 21
من اهم الاسباب التى ادت الى تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر هو الانخفاض الذي تشهده سعر الاوقية العالمية فضلاً عن تراجع أسعار الذهب على المستوى المحلى.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر 

عيار 21 نحو 675 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 776 جنيهًا للجرام.

عيار 18 انخفض ليسجل 575 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5400 جنيه.

وسجل سعر الأوقية 1494 دولارًا.

 اسعار الذهب على مستوى العالمي 

انخفضت اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس  تزامنا مع ارتفاع البورصة الأمريكية وفعاليات المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.9  بالمائة، فاقداً 14.10 دولار ليصل إلى 1483.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 30 سبتمبر، وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:49 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 13.31 دولار عند 1479.90 دولار للأوقية.


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