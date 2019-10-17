سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 17-10-2019 في سوق الصاغة بمصر

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 17-10-2019، وذلك بعد التراجعات التي شهدها المعدن الأصفر على المستوى المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية، حيث تشهد اسعار الذهب المحلى والذهب العالمى حالة من الانخفاض خلال تعاملات الفترة الحالية، ووننشر فيما اخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم ومنها سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس ختام تعاملات الاسبوع:





وكانت أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اكتوبر الجارى نحو 16 جنيها، وكان العيار 24 سجل قيمة 789 جنيهًا، فيما بيع عيار 21 بـ690 جنيهًا وعيار 18 سجل 591 جنيهًا.







