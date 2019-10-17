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بعد قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات.. اعرف التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:04 م
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بعد قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات.. اعرف التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية
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بعد قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات.. اعرف التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية

التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكليتين البحرية والحربية

أكد اللواء أركان حرب أشرف فارس، أن التخصصـات المطلوبة للكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية هم (تربية رياضية وتجارة وحقوق وزراعة ولغات "إنجليزي- عبري- روسي- فرنسي- سواحيلي"، وعلوم من جميع التخصصات، بالإضافة إلى حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب خريجي ألسن من جميع التخصصات، وخريجي لغات وترجمة من جميع التخصصات، وطلاب وطالبات اقتصاد وعلوم سياسية، والحاصلين على الإعلام والصحافة. 

ومن جانبه، أوضح أن خريجي كلية الآداب تخصص إعلام وعلم نفس تقدير جيد فأعلى عليهم الالتحاق، بحيث لا يزيد االسن عن 24 عاما.

أما بالنسبة للراغبين في الالتحاق بالكليات البحرية، يشترط وجود التخصصات التالية:
- هندسة الحاسبات.
– هندسة كهرباء قوى.
– هندسة الإتصالات / الإلكترونيات.
– هندسة ميكاترونيك.
– هندسة بحرية "بناء سفن".
– تخصصات الهندسة التطبيقية «تقنية النانو». 

ويشترط أن يكون المُتقدم حاصلًا على المؤهل بتقدير "مقبول - فأعلى".

ولا يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة، باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويشترط من كليات العلوم أن يكون خريجي الجامعة متخصص في علوم فلك، وعلوم أرصاد جوية، علوم الفضاء، علوم فيزياء، كما مطلوب للتقدم المتخصصين في علوم رياضيات، وعلوم حاسبات، علوم كيمياء، علوم بحار، ويشترط أن يكون الطالب المُتقدم حاصلًا على المؤهل بتقدير "جيد - فأعلى".
 
يقبل خريجي كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط في تخصصات: 

- الفيزياء.
– الكيمياء.
- الرياضيات. 

وصدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتصديق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية للحاصلين على المؤهلات العليا بالكلية الحربية، وذلك للعمل كضباط محاربين، والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.




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