اليوم.. منتخب تونس للمحليين يتحوّل إلى المغرب من أجل ملاقاة المنتخب الليبي

يتحول المنتخب التونسي للمحليين لكرة القدم ظهر اليوم، إلى الدار البيضاء حيث يلاقي يوم الاحد ( الخامسة مساء) بملعب بوبكر عمّار بمدينة سلا المغربية بضواحي العاصمة الرباط، نظيره الليبي في اطار اياب الدور الحاسم للتاهل الى نهائيات بطولة امم افريقيا ( شان 2020).





وضم وفد المنتخب التونسي 23 لاعبا، من بينهم لاعب النجم الساحلي حازم الحاج حسن الذي دُعي لتعويض طه ياسين الخنيسي المصاب.





وكان المنتخب التونسي للمحليين بدا تربصه التحضيري بتونس منذ يوم الاثين، قبل التحول اليوم إلى الرباط حيث سيجري مساء اليوم الخميس حصة تدريبية فور وصوله، ثم يجري يومي الجمعة والسبت حصة تدريبية يومية بملعب المباراة بالرباط.





وسيكون برنامج الحصص التدريبية، كالآتي:





• الجمعة 18 أكتوبر 2019 الساعة الخامسة مساء حصة تدريبية بملعب بوبكر عمّار ( مغلقة).

• السبت 19 أكتوبر 2019 الساعة الخامسة مساء حصة تدريبية بملعب بوبكر عمّار ( 15 دقيقة الأولى مفتوحة للإعلامين دون اجراء الحوارات).



