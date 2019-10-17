ضبط عاطل شارك في تشكيل عصابي لسرقة سيارات بأبوتشت بقنا



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، تم تشكيل فريق بحثي لضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة محملة بالأسماك، من قبل مجهولون يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية وهددوا السائق وصاحبه بسلاح ناري، واستولوا منهما على السيارة بحمولتها وهربوا وبتمشيط المنطقة تم العثور عليها بحمولتها بأحد الطرق المؤدية لقرية الكرنك دائرة المركز.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد أفراد التشكيل العصابي وبحوزته بندقية آلية وعدد 11طلقة من ذات العيار، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.



وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث السكة بمحطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، القبض على عامل، أثناء بيعه كمية من تذاكر القطارات بأسعار أعلى من الرسمية، بالسوق السوداء.



تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد ضبط مبروك.ي.ع، عامل بشركة أمن ونظافة، لاتهامه بحيازة تذاكر قطارات، لبيعها بضعف السعر الرسمي لها، بمحطة سكك حديد نجع حمادي، بيعه كمية من تذاكر القطارات بأسعار أعلى من الرسمية، بالسوق السوداء.



تم التحفظ على المتهم والتذاكر المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق منفصل أحبطت الأجهزة الأمنية بقنا، محاولة سائق وعامل، من تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر، أثناء مرورهما بكمين أمني في قنا.



كان مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارا يفيد ضبط كل من جابر.ع.م 29عامًا، سائق ورمضان م 29 عامًا، عامل من السمطا، امام قرية المعنى بمركز قنا اثناء استقلالهما سيارة ربع نقل وبتفتيش السياره تم العثور على 10 كيلو حشيش اعترفا بحيازتها بهدف الإتجار، وتم تحرير المحضر اللازم، وتحريز المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع مركز شرطة أبوتشت، شمال المحافظة، من ضبط عاطل، ضمن تشكيل عصابي، استولوا على سيارة محملة بالأسماك بالقرب من قرية الكرنك.