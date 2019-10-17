التوصل إلي اتفاق بشأن البريكست



ما زاد الأمور تعقيدًا على الفور هو حلفاء حكومة شمال أيرلندا لجونسون الذين لم يضيعوا دقيقة ليقولوا إنهم لم يتمكنوا من دعم الخطوط العريضة للصفقة بسبب أحكام الحدود الأيرلندية.



يحتاج جونسون إلى كل الدعم حتي يتمكن من إبرام أي اتفاق حيث رفض البرلمان البريطاني بالفعل صفقة سابقة ثلاث مرات.



كافح المفاوضون الفنيون لفترة أطول من أجل وضع اللوائح الجمركية وضرائب المبيعات التي ستضطر إلى إدارة التجارة في السلع بين أيرلندا الشمالية وإيرلندا - حيث تتشارك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حدودهما البرية الوحيدة.



بعد شهور من الكآبة بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتوقفة، بدا القادة الأوروبيون متفائلين هذا الأسبوع. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء "أريد أن أصدق أنه تم الانتهاء من التوصل إلى اتفاق"، في حين قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المفاوضات "في المرحلة النهائية".



لقد ثبت أنهم على حق اليوم الخميس.





أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنهما توصلتا إلى اتفاق شامل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من المفاوضات المكثفة - رغم أنه لا يزال يتعين اعتمادها رسميًا من قبل الكتلة والتصديق عليها من قبل البرلمانين الأوروبي والأميركي.قبل ساعات من قمة جميع الزعماء الوطنيين الـ 28 في الاتحاد الأوروبي، قام رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالتغريد عبر تويتر: " إنها اتفاقية عادلة ومتوازنة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهي شهادة على التزامنا بإيجاد حلول".أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الجانبين قد أبرما "صفقة جديدة رائعة" وحث المشرعين في المملكة المتحدة على التصديق عليها في جلسة خاصة يوم السبت.