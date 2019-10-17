ضبط عاطل بحوزته 400 جرام هيروين بالشرقية

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المُخدرات، فرع شرق الدلتا، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عاطل؛ بحوزته كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه.



كانت معلومات وردت مفاداها قيام المدعو "محمد.ع.ر.إ" 49 سنة، عاطل، مُقيم بقرية "الصياين" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بجلب كمية من المُخدرات لترويجها علي عملائه.



تم ضبط المتهم، وبحوزته 400 جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19747 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2019.



وألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض علي 3 أشخاص، بحوزتهم كمية من عقار التامول المخدر، وتم إحالتهم للنيابة العامة بقسم شرطة ثان الزقازيق للتحقيق بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.



كانت معلومات سرية قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، عن قيام " تامر إ أ إ " مدرس 40 سنة مقيم بالزقازيق، و" السيد ع" 43 سنة مشرف نشاط بمدرسة ابتدائية مقيم بمركز الزقازيق، و" عبدالله ص" 26 سنة، حاصل على دبلوم صنايع مقيم بميت غمر، بجلب كمية من العقاقير المخدرة لترويجها علي عملائهم بمحافظة الشرقية، وبعد إتخاذ الإجراءت القانونية، بالتنسيق مع الامن العام بالشرقية، ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطهم في كمين أعد لهم بمدينة الزقازيق، وضبط بحوزتهم 6000 قرص من عقار التامول، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 19948 لسنة 2019 جنايات ثان الزقازيق، وإحالتهم للنيابة العامة.



يُشار إلى أن المخدرات تتسبب في مشاكل صحية متعددة قد تنتهي بالوفاة، ورغم أن كثير من الأشخاص يعلمون ذلك إلا أن البعض يميلون إلى تجربتها للحصول على السعادة التي تسببها في البداية، فعند استنشاق الفرد بودرة الكوكايين أو الهيروين لأول مرة يشعر بانتعاش شديد وسعادة غير مبررة بسبب دخول مخدر خارجي مع المخدر الطبيعي الذي يفرزه المخ، إذ يوجد به موصلات عصبية تسمى أندروفين مسئولة عن تخدير أي ألم يشعر به الشخص، كاصطدامه في حائط ففي البداية يشعر الشخص بألم شديد، ويتلاشى بعد 5 دقائق بسبب إفراز الاندروفين.



ويتحول الاستنشاق لإدمان، حيث أنه لكي يحصل الشخص على السعادة الغامرة التي شعر بها أول مرة يحاول مرة أخرى، وثالثة، ورابعة ولكن في كل مرة لا يكون تأثيرها كالمرة الأولى، وبعد المرة الخامسة يتحول الشخص لمدمن ويحتاج لاستنشاق بودرة الكوكايين أو الهيروين كعلاج وليس للاستمتاع، لأن المخ يتوقف تماما عن إفراز هرمون الاندروفين الطبيعي ويعتمد على المخدر الخارجي الذي يحصل عليه.