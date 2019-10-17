إطلاق اسم الشهيد محمد سمير إدريس على مدرسة بشربين في الدقهلية

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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم، الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد عقيد أركان حرب محمد سمير ادريس على مدرسة العوضية للتعليم الأساسي التابعة لمركز شربين.



وأكد محافظ الدقهلية أننا لا ننسى شهداءنا الابرار الذين ضحوا لنحيا في امن وأمان،فتحية تفدير وامتنان لهم جميعا، وعرفانا لاسرهم واهلهم،واضاف إننا هنا اليوم في اطار الاحتفالات بذكرى نصر اكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة.



وأشار شاروبيم إلى أن نصر اكتوبر المجيد أعاد للمصريين عزهم وتفاخرهم بقواتنا المسلحة الباسلة التي رسمت أعظم البطولات،وأوضح اننا نمضي في طريق البناء بخطى ثابتة بقيادة الرئيس المناضل عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وضع مصر على طريق الريادة والتقدم.



وشدد محافظ الدقهلية على أن الحكومة لا تدخر جهدا لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين في مختلف المجالات وفي مقدمتها المنظومة التعليمية في إطار رفع كفاءة الأداء وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول.



حضر الاحتفال سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة،والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم،والعميد إيهاب السلاب،وفوزي الشرباصي عضوا مجلس النواب،والمقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة،والمحاسب محمد ابو العينين رئيس مركز

ومدينة شربين.



الثانوية العسكرية تحتفل في نصر أكتوبر

وعلي صعيد اخر شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية احتفال مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية في إطار ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد،وكان في استقباله المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم



كما حضر الاحتفال المقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة،واحمد عبد السميع رئيس حي غرب.



ووجه الدكتور شاروبيم رسالة اعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد نهضة مصر الحديثة من أرض مدرسة المنصورة العسكرية صباح اليوم في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد ومرور 46 عاما عليها.



واكد محافظ الدقهلية أن انتصارات اكتوبر لم تكن مجرد عبورا للقناة وانما عبورا للمستقبل وبناء مصر الحديثة والتنمية والرخاء التي حدثت بعد ذلك في أرض سيناء خير شاهد على ذلك.



وقال شاروبيم إن هذا الوطن سيظل مرفوع الرأسه بين العالم فأنتم المستقبل الذي تنطلق به مصر وأنتم حماة الأرض والعرض ضد الإرهاب والمتربصين للنيل من وحدة وسلامة وأمن هذا الوطن.



وتفقد محافظ الدقهلية معرض الأنشطة الطلابية بالمدرسة ووجه مدير المدرسة بكتابة أسماء الطلاب علي الصناعات اليدوية والرسومات الفنية التي يقومون بها تقديرا لهم وتخليدا لذكراهم،وتفقد مكتبة المدرسة ووجه بسرعة توفير اجهزة كمبيوتر بالمكتبة وتوصيل الإنترنت بها تيسيرًا على الطلاب في سرعة البحث عن المعلومة.



ووجه شاروبيم لمدير مدرسة الثانوية العسكرية بتكليف الطلاب بعمل بحث يدور حول ما قيل عن حرب اكتوبر العظيمة في الصحف والمجلات العالمية ليعلموا كيف انبهر العالم بما فعله ابطالنا في حرب العزة والكرامة.



وفي نهاية الزيارة قدم محافظ الدقهلية شهادات تقدير الي الطلاب المتفوقين في الأنشطة والمجالات المختلفة وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم درع المدرسة الي محافظ الدقهلية والي المستشار العسكري للمحافظة.