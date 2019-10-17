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متحدث "المترو" يكشف سبب توقف الحركة بـ3 محطات بخط المرج حوان

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:20 م
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متحدث المترو يكشف سبب توقف الحركة بـ3 محطات بخط المرج حوان
أحمد عبد الهادي
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رقية جمال
 
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قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسم باسم شركة مترو الأنفاق، إن التعطل الجزئي في خط المرج حلوان سببه سقوط رافعة "ونش" إحدى الشركات الخاصة التابعة للدعاية والإعلان المتعاقدة مع هيئة النقل العام، أثناء رفع إعلان بين محطة غمرة ومحطة مترو الدمرداش، انكسرت رافعة الونش مما ادى لسقوط لوحة الإعلانات التي يتم رفعها على الشبكة الكهربائية الهوائية التي تغذي قطارات الخط الأول ما بين محطة مترو غمرة ومحطة الدمرداش.

وأوضح "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أنه على الفور اتجهت فرق الطوارئ بالكامل لإصلاح العطل، وتم التحفظ على رافعة الونش، وسائق الونش، مشيرًا إلى أنه على الفور تواجد وزير النقل بمكان الحادث، وأصدر تعليمات مشددة لمحافظ القاهرة والقليوبية والجيزة وهيئة النقل العام بالتنسيق المسبق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة مترو الأنفاق حال القيام بأي أعمال حول سور مترو الأنفاق.

وتابع المتحدث الرسم باسم شركة مترو الأنفاق، أن مترو الأنفاق بالخط الأول كان يعمل منذ محطة مترو الشهداء وحتى محطة مترو حلوان في الاتجاهين، ومن محطة مترو المرج الجديدة وحتى مترو منشئة الصدر، وتوقف العمل بمحطات منشية الصدر والدمرداش وغمرة فقط في الاتجاهين، وتم تشغيل الخط مفرد من سرايا القبة وحتى محطة مترو الشهداء، متوقعًا عودة الحركة بالخط الأول بمترو الأنفاق بالكامل خلال ساعات.
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