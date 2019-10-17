"يونكر" يدعو دول الاتحاد الأوروبي لدعم صفقة البريكست



لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تنتظر نص أي اتفاق مبدئي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل ساعات فقط من بدء قمة الاتحاد الأوروبي الرئيسية.



قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي "لم نحصل على نص اتفاق بين المفوضية (الأوروبية) وحكومة المملكة المتحدة"، مما يجعل من المستحيل على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقييمه.



وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات لا تزال جارية، إن الدول الأعضاء "سوف يتعين عليها النظر في خياراتنا في ضوء الوضع. ربما سيكون لدينا اتفاق، ربما لا".



يقول الاتحاد الأوروبي إن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مستمرة بعد محادثات مكثفة في الأيام الأخيرة، حيث يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور قمة مهمة تهدف إلى إبرام اتفاق انفصال جديد.



وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا تويتت اليوم الخميس أن "الاتصالات بين فرق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مستمرة."



وتقول إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تحدث لتوه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انقصال جديدة في غضون ساعات.



تقول أندريفا إن "كل ساعة ودقيقة مهمة" قبل القمة، من المقرر أن تبدأ في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش (9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وتؤكد أننا "نريد صفقة".



من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.



وقد أوضح وزير بالحكومة البريطانية إن المفاوضات ستستمر في إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن قال الحزب الوحدوي الديمقراطي إنه لا يمكنه دعم المسودة المقترحة الحالية.



وصرح وزير الإسكان روبرت جينريك لبي بي سي: "إننا نعمل بكثافة... لمحاولة تأمين صفقة".



أضاف جينريك أن الحكومة ترغب في توفير "راحة كافية للحزب الوحدوي الديمقراطي والنقابيين في أيرلندا الشمالية للشعور بأن الترتيبات التي سنضعها في هذه الصفقة كافية لمنحهم الراحة لدعمها".



ويقول إن رئيس الوزراء بوريس جونسون وفريقه سيواصلون التفاوض "مع جميع الأطراف، بما في ذلك مع الحزب الوحدوي الديمقراطي".



من المقرر أن يتوجه جونسون إلى بروكسل في وقت لاحق اليوم الخميس لحضور قمة الاتحاد الأوروبي التي يأمل الزعماء ان تتوصل لاتفاق بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



كما اوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال ممكنًا، لكن لم يتم التوصل إليه بعد.



وقالت ميركل اليوم الخميس في البرلمان "نحن في طريق أفضل من ذي قبل، لكننا لم نصل إلى الهدف بعد".



ألقت ميركل خطابًا في الرايخستاغ الألماني قبل السفر إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأكدت أن "الاتفاق ما زال ممكنًا.. لماذا نحتاج إلى مواصلة بذل كل شيء لإنهاء المفاوضات بنجاح".



قالت جان كلود يونكر، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، في خطاب له، إنه يتعين على الدول الأعضاء دعم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها في وقت مبكر من يوم الخميس، وأن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة "أفضل ما يخدمها انسحاب منظم وودي للمملكة المتحدة من اتحادنا".ويضيف: "يجب أن تبقى يدنا ممدودة دائمًا لأن المملكة المتحدة ستبقى شريكًا رئيسيًا".وقال في رسالة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك اليوم الخميس "أعتقد أن الوقت قد حان لاستكمال عملية الانسحاب والمضي قدما بأسرع ما يمكن للتفاوض بشأن الشراكة المستقبلية للاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة".حتى لو غادرت المملكة المتحدة بحلول الشهر، سيتعين على الجانبين التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة لسنوات قادمة.