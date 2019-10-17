وزارة الصحة تكشف عن خطتها للوقاية من الأنفلونزا الموسمية

كشفت وزارة الصحة أمس الأربعاء، عن خطتها للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، تزامنا مع استمرار فصل الخريف وتواصل التّغيّرات المناخيّة التي تخلق بيئة مناسبة لانتشار بعض الأمراض التنفسيّة خاصّة الفيروسية ومنها النزلة الموسميّة.





وتضمنت الخطة تعزيز المراقبة الوبائية بالاعتماد على مراكز التّرصّد لتأمين المتابعة الدّقيقة للمرض والتعرّف على نسق تطوره واتخاذ الإجراأت الضرورية لمجابهته و متابعة الوضع الوبائي العالمي تحسّبا لأيّ مستجدّات وبائيّة ممكنة.





وتتضمن الخطة، اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التلقيح ضدّ النزلة الموسميّة عن طريق الصيدلية المركزية التي توفر جرعات خاضعة للمواصفات العالمية، اذ يتم اعداد التليقح من أكثر الفيروسات انتشارا خلال الموسم الشتوي، وفق ما أبرزته الوزارة، مؤكدة، أن التلاقيح ستكون متوفّرة قريبا في الصّيدليّات الخاصّة وبمراكز الصحّة الأساسيّة .





ودعت وزارة الصحة، المواطنين الى الالتزام باحترام قواعد الصحّة الجسميّة ونظافة المحيط وتجنب الاتصال الوثيق بمرضى النزلة الموسميّة .





كما نصحتهم، بغسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في اليوم و استعمال المنديل الورقي عند السعال والعطس ورميه مباشرة في سلة المهملات و تهوئة المنازل باستمرار ولمدة نصف ساعة في اليوم على الأقل.





وحثّتهم، على زيارة الطبيب أثناء المرض لدى شعورهم بأي ضيق في التنفس أوأثناء تشكيهم من تسجيل حرارة مرتفعة رغم استعمال الدّواء، مشددة على ضرورة، اجراء التّلقيح لاسيما بالنسبة إلى من يعانون من أمراض مزمنه (كالسكّري والكلى والرئة والقلب والمصابون بالسّمنة) وكذلك النّساء الحوامل والمسنّين.