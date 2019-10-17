ضبط شخصين لترويجهما للآثار والأدوية المهربة على "فيس بوك"



وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقليوبية وأسوان لقيامهما بترويج الآثار والأدوية المهربة جمركيًا من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".ورصدت المتابعة قيام أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادي بالفحص والتحري أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل- مواليد 1998- مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان).وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، بالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها كما تبين أنه عضو بأحد الجروبات المتخصصة فى بيع وشراء الآثار بموقع "فيس بوك".وكما رصدت المتابعة قيام إحدى السيدات بإدارة صفحة بذات الموقع ونشر مشاركات عبر الموقع تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص وجمع المعلومات وإجراء التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (أخصائية تخطيط بشركة أدوية- مواليد 1987، مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وإدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة تم استهداف المذكورة وضبطها بمحل إقامتها، وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.