ننشر أسماء مصابي حادث طريق "قفط- القصير" في محافظة قنا

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أصيب 7 أشخاص، اليوم، إثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة كبوت، بمدخل نجع الحجيري قفط- القصير، جنوب محافظة قنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة طلعت عطاالله وهب الله، 46 عامًا، بكدمة في الصدر، ومصطفى ابراهيم أحمد، 35 عامًا، بكدمات في الجسم، وحسين محمد عبدالرجال، 37 عامًا، وسعدية عبدالرحمن موسى، 70 عامًا، باشتباه كسر في الحوض، وهاشم حمادة أيوب، 37 عامًا، وفاطمة عبدالغني علي، 55 عامًا، بكدمات، وايهاب يوسف عبده، 40 عامًا، بجرح قطعي في الصدر.

تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق منفصل لفظ طالب أنفاسه الأخيرة بقرية كلاحين أبنود بمركز قنا جنوب المحافظة، إثر حادث انقلاب سيارة، بجوار نقطة إسعاف أبنود.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا يفيد مصرع أبو المجد سيد، طالب، 16 عامًا، مقيم بكلاحين أبنود بمركز قنا جنوب المحافظة، في حادث انقلاب سيارة، بجوار نقطة إسعاف أبنود.



تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

