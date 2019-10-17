تعرف على تفاصيل أول كلية طب بالقوات المسلحة

عُرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تفاصيل إنشاء أول كلية طب تابعة القوات المسلحة، والأهداف المستهدفة من إنشاء الكلية، فضلا عن الإمكانيات التي تقدم للطلاب الملتحقين بالكلية، وطبيعة المناهج التي يدرسوها، خلال حفل تخريج الدفعة الأولى لطب القوات المسلحة.





وأوضح الفيلم التسجيلي، أنه تم إرسال وفد من الطلاب إلى عدد من الدول لتلقي التدريب، كما أنه تم توقيع إتفااقية بين كلية الطب بالقوات المسلحة، وكلية الطب جامعة ولاية ميتشجن.





كما قامت الكلية بالاشتراك في أكبر بنوك الأسئلة، فضلا على أن الكلية استقبلت عدد من الوفود من الدول الصديقة، وهناك وفد من الطلبة يحصلون على تدريب لدى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، والتي تحمل اسم المشير محمد عبد الغني الجمسي، وذلك بمركز المنارة في التجمع الخامس، ويشارك الرئيس الحدث عدد من رجال الدولة، والمسئولين.



