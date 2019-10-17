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محمود العسيلي: أحمد كامل هيكون واحد من أهم الفنانين في تاريخ مصر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:12 م
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محمود العسيلي: أحمد كامل هيكون واحد من أهم الفنانين في تاريخ مصر
محمود العسيلي ومحمود كامل
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نادين أحمد نجدي
 
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نشر الفنان محمود العسيلي، صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام" ظهر برفقته الفنان والمطرب الشاب أحمد كامل.

وعلق "العسيلي" على الصورة قائلاً: "فنان كبير ومختلف وهيكون واحد من أهم الفنانين في تاريخ مصر " .

ورد "كامل" على "العسيلي" قائلاً: "مش عارف أقولك إيه والله، كفاية جدعنتك وطيبتك الي انا شوفتها مسمعتش عنها ، وقلبك الأبيض " .

يذكر أن آخر أعمال العسيلي، أغنية انتي وأنا، وهي كلمات أمير طعيمة، توزيع: علي فتح الله، إخراج: إبراهيم حدرج.

وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً، أكثر من مليون نسبة مشاهدة على اليوتيوب، في وقت قصير جداً.

تقول كلمات الأغنية: "مش عارف إنتي لسه خايفة ليه،ده أنا بنسى العالم كله واللي فيه،لما أبقى معاكي،من غيرك إنتي عايش عمري ليه،إحساس وعمري ما كنت هحس بيه،في حياتي لولاكي،مش عارف إنتي لسه خايفة ليه،ده أنا بنسى العالم كله واللي فيه،لما أبقى معاكي،من غيرك إنتي عايش عمري ليه،إحساس وعمري ما كنت هحس بيه،في حياتي لولاكي ،ولا ده ولا ده ولا كل الناس والحياة يسرقوا حلمنا، إنتي وأنا ولا لوم ولا خوف،ولا هشكي في ليلة من الظروف،حبنا إبننا إنتي وأنا،مش فاهم إنتي شايلة هم مين،دي حياتي لو هعيشها مرتين،هعيشها معاكي،سستمت نفسي والحياة علام،عالحب ده هو إنتي قليلة،دي روحي فداكي،ولا ده ولا ده ولا كل الناس والحياة،يسرقوا حلمنا،إنتي وأنا ولا لوم ولا خوف،ولا هشكي في ليلة من الظروف،حبنا إبننا،إنتي وأنا .

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