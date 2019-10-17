"أقراص وعبوات فاسدة".. حملة مكبرة لـ"صحة الشرقية" لضبط الأسواق

Advertisements

قامت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشؤون الصخية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة التفتيش الصيدلى وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة بالتنسيق مع الرقابة التموينية بالحسينية بتشكيل لجنة عاجلة لشن حملة مفاجئة مشتركة لمداهمة صيدلية تعمل بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود وفى إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التى تقوم بالإتجار فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.



وأسفرت الحملات عن ضبط وتحريز 5943 (قرصًا) لأدوية ومستلزمات متنوعة منها مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير، أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية ممنوع تداولها صدر بها منشور من وزارة الصحة.



وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة الحسينية تحت رقم 643 جنح أمن دولة طوارئ