ضبط 176 مخالفة تموينية بمركز ديرمواس في المنيا

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حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا 176 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية نظمها المركز بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية من اجل تحقيق الانضباط ومعاقبة المخالفين.



وقال المهندس علي غلاب رئيس المركز إنه تم تحرير 158 مخالفة للمخابز البلدية بدائرة المركز حيث جاءت المخالفات ما بين (نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج، وعدم نظافة، وعدم الاحتفاظ بسجلات، غير مطابقة المواصفات، عدم وجود بون صرف)، مؤكدا مواصلة المرور علي المخابز البلدية للوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج وتطبيق القرارات التموينية الصادرة.



وأوضح أن الحملات خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري أسفرت أيضا عن تحرير 7 مخالفات تموينية ضد أصحاب محلات جزارة للذبح خارج المجزر الحكومي، وكذلك 10 محاضر لبدالين تموينيين للغلق أثناء مواعيد العمل، فضلا عن تحرير محضرا لحيازة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



على جانب آخر، حررت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، عددا من المخالفات التموينية من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والأمن الصناعي والتفتيش الإداري والجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات لتحقيق الانضباط والقضاء على الغش والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.



وأكد إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة شملت المرور على المخابز البلدية التابعة لقرى المركز، وتمكنت من ضبط 96 مخالفه تموينية تنوعت بين خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، عدم وجود سجلات، عدم توافر اشتراطات البيئية والصحية، ومخالفات أخري متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.



حملات مكثفة

فى سياق متصل قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز إن الحملات أسفرت عن ضبط 65 مخالفة تموينية منها 28 بقرية بني عبيد و37 مخالفة بقرية اتليدم تنوعت ما بين مخالفات وزن ومواصفات وعدم إعطاء بون صرف وشهادات صحية، مؤكدا على الاستمرار في هذه الحملات يوميا منعا للاستغلال وللنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن والحفاظ علي صحته من أي ضرر يقع عليه وتكثيف أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية ورفع كفاءة الإنارة في قرية اتليدم بمركز ابوقرقاص

