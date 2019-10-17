الـGPS يقود الشرطة لإعادة سيارة مسروقة إلى صاحبها في الجيزة



وبسؤال المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



نجحت القوة الأمنية بالقاهرة، في إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها بالجيزة.وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا لهم من (أحد الأشخاص ) بسرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة قسم شرطة الدقي الجيزة، وقيامه بتتبع السيارة باستخدام تقنية تحديد الموقع الجغرافي GPS وتمكنه من تحديد موقعها بمنطقة المعراج بدائرة قسم شرطة البساتين.وبإعداد الأكمنة اللازمة بمكان تواجد السيارة أمكن ضبط (حاصل على دبلوم تجارة- مقيم بمحافظة الجيزة، مطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام حبس) حـــال استقلاله السيارة المشار إليها.وبمواجهته اعترف بتحصله على السيارة المشار إليها حال عمله بشركة مواد غذائية ملك المُبلغ واستيلائه على السيارة وعدم إعادتها له بسبب خلافات مالية بينهما.