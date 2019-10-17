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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بأوسيم دون إصابات

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:03 م
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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بأوسيم دون إصابات
أرشيفية
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محمد جابر
 
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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأوسيم، دون وقوع إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء على الفور إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في منطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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