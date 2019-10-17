القرآن الكريم في مستهل حفل تخريج الدفعة الأولى من طب القوات المسلحة
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:02 م
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استهلت فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة، بصوت القارىء، خالد الجارحي.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، والتي تحمل اسم المشير محمد عبد الغني الجمسي، وذلك بمركز المنارة في التجمع الخامس، ويشارك الرئيس الحدث عدد من رجال الدولة، والمسئولين.
حيث تمنح كلية الطب بالقوات المسلحة درجة البكالوريوس والجراحة، وهى معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويحق للمتخرج من هذه الكلية أن يتم تسجيله في نقابة الأطباء ليزاول المهنة، كما تبدأ الدراسات العليا بهذه الكلية اعتبارا من العام المقبل، لتخريج أطباء متميزين وأكفاء.
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