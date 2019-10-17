إزالة 4 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمركز بني مزار في المنيا

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تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية وبالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة بتكثيف تلك الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية، منها حاله تعد بالبناء على ارض زراعية على مساحه 16 سهم، وحالة بناء بدون ترخيص على مساحة 300 متر مربع، بالإضافة لإيقاف أعمال حالتي في المهد على مساحة 500 متر مربع



وعلى جانب اخر تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا، جهودها فى رفع وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمركز، وذلك من خلال حملة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بناءًا على تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية وحرم الطريق.



إزالة 4 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية

قال اللواء وجدى زقزوق رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بحى غرب المركز بمساحة 5 قيراط و3 سهم، فضلًا عن إزالة اعمدة الانارة التى تم زرعها بالأرض الزراعية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف.



وأضاف أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.



حملات مكثفة

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، حملات كبري لرفع المخلفات وإزالة التعديات على حرم الطرق بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للحفاظ على النظافة العامة بالشوارع والإحياء الرئيسية، بهدف اضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أن الحملات شملت رفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.

