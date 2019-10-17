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ساديو ماني يكشف عن كواليس أزمته الشهيرة مع محمد صلاح

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
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ساديو ماني يكشف عن كواليس أزمته الشهيرة مع محمد صلاح
ساديو ماني
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الفجر الرياضي
 
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تحدث النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي عن كواليس خلافه مع محمد صلاح بعد مباراة بيرنلي الشهيرة وخروجه غاضبًا لعدم التمرير إليه رغم أنني كنت في وضع أفضل للتسجيل".

 

 

وقال ساديو ماني  فقناة "كانال بلس" الفرنسية: "تحدثت مع محمد صلاح بعد الأزمة لإنهاء الموضع واتصل بي يورجن كلوب وذهبت إلى مكتبه لنتحدث وأخبرته أننا الأمور لا تستحق التضخيم وكان مسرورًا للغاية".

 


أضاف ساديو ماني: "صلاح قال لي لماذا شعرت بالغضب يا ساديو؟ فقلت له إنه كان يجب عليه تمرير الكرة لي فرد أنه لم يشاهدني ولا يتعمد عدم التمرير لي في المباريات لأنه يعرف أن نجاحنا واحد".

 

 

وتابع ماني: "كان لابد أن تعطيني الكرة فلقد كنت في موقف يسمح لي بالتسجيل فرد أنه لم يرني أنت تعلم أنني لست ضدك لكنني بالفعل لم أكن أراك".

 


وواصل نجم ليفربول: "ردة فعل صلاح كانت غريبة بعض الشيء فنحن نلعب دائمًا جنبًا إلى جنب ونتحدث هاتفيا باستمرار.. الجميع أراد حل الأمور سريعًا.. فينالدوم يحب أن يمزح كثيرًا ذهب في أحد الجلسات، وقال بصوت عال مو صلاح لماذا أراد ماني أن يضربك لنضحك جميعًا".

 

 

 

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