كاترينا كييف وجه إعلامي لماركة أحمر شفاه





باطلالة خفيفة طلت الفنانة الهندية كاترينا كييف، على "انستجرام" حيث نشرت صورة لها، وهي صورة دعائية لماركة أحمر شفاه.





وعلقت كاترينا، على الصورة قائلة: "لقد كنت مهووسة بتركيبة ألوان شفاه ماتييني وهي ظلال منذ أن طورناها، لا أطيق الإنتظار حتى تستطيعون تجربته".





وبعد نجاح ساحق، في عام 2008 قامت بلعب دورٍ سيءٍ في فيلم السباق لعباس موستان. لعبت دور سكرتيرة سيف علي خان التي كانت على علاقة غرامية سرًا مع أخيه غير الشقيق والمعادي له، ثم ظهرت في قائمة شباك تذاكر أنيس بازمي لسينغ ايز كينج جنبًا إلى جنب مع أكشاي كومار للمرة الرابعة، آخر أعمال كَيف هذه السنة سبهاش غايز يوفراج، والذي حقق فشلاً غير متوقع نقديًا وتجاريًا.





وظهورها الأول لعام 2009 كان في فيلم نيويورك مع جون ابراهام، وحقق نجاحًا فنيًا وتجاريًا، وقد تم تقدير أداء كيف من قبل الناقد تاران أدارش حيث كتب أن "كاترينا تمنحك أكبر مفاجأة، وحيث أنها معروفة بأدوارها البراقة، أثبتت كاترينا أنه يمكنها أن تحقق الكثير إذا منحها المخرج والكاتب دورًا جوهريًا، فهي رائعة وفي الواقع سوف يرى الناس كاترينا مختلفة هذه المرة".





آخر أفلامها التي عُرضت هو فيلم Bharat، وهو فيلم درامي هندي باللغة الهندية لعام 2019 من تأليف وإخراج علي عباس ظفر. تم إنتاجه بشكل مشترك من قبل أتول أجنيهوتري، الفيرا خان اغنيهوتري، بوشان كومار، كريشان كومار ونيخيل ناميت، وهو من بطولة كاترينا كيف، سلمان خان، سونيل جروفار، تابو، ديشا باتاني، جاكي شروف وسونالي كوركارني.