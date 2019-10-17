"آل الشيخ" يوجه رسالة مهمة في حب مصر.. ويؤكد ترابط العلاقات بين الملك سلمان والرئيس السيسي

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عدد المشاركين المصريين في فعاليات موسم الرياض المقبل، الذي تجاوز 14 ألف شخص، من بينهم نجوم غناء وتمثيل وعازفين وطباخين ومهندسين وفنيين إضاءة وصوت وديكور.





ووجه آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة مهمة إلى الشعب المصري، قائلًا: "في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي احببت ان اطلعكم اشقائي واحبابي في مصر على مشاركة النجوم المصريين في موسم الرياض من ١٥ اكتوبر إلى اواخر ديسمبر ٢٠١٩ م ... ما بين نجوم غناء وتمثيل وعازفين وطباخين ومهندسين وفنيين إضاءة وصوت وديكور ... فقد بلغ عدد المشاركين من مصر ١٤٢١٠ رجل وامرأة ... ولم أحصي المشاركين في معرض انا عربية ... أريد أن تتصوروا وتتخيلوا حجم هذا التعاون الكبير كم سيعود على البلدين الشقيقين وشركاتهم بالنفع والازدهار ... لكل مبدع مكان في الرياض خاصة والمملكة عامة ... وأهلا وسهلا بكم".





ويأتي ذلك في إطار العلاقات "المصرية - السعودية" العظيمة، وتهدف إلى توطيد العلاقات على كافة الجوانب التي تظهر قوة وعلاقات الشعبين الشقيقين، والتي ازدهرت خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد التقارب الكبير في وجهات النظر بين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية - خادم الحرمين الشريفين، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.



