لنشر الفوضى في مصر.. تفاصيل صفقة مشبوهة جمعت بين محمد علي وأيمن نور

كُشفت أسرار وتفاصيل جديدة في علاقة الهارب أيمن نور والمقاول الهارب محمد علي، حيث تبين أن هناك تنسيقا دائما ومتواصلا بين الهاربين، لإعداد الفيديوهات والترويج لها على موقع ( قناة الشرق ) الإلكتروني وحسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.





ويقف الإخواني مسعد البربري (بقناة الشرق الإخوانية ) العراب المجهول خلف نشر فيديوهات المقاول الهارب محمد علي بتكليف من أيمن نور.





"عندما يختلف اللصوص حول الغنيمة".. حيث كالآتي: حيث اشتبك الهارب محمد علي تليفونيا مع معتز مطر قبل مداخلة في برنامج مطر قام بترتيبها الإخواني المستتر أيمن نور.





واتفق أيمن نور مع محمد علي، على استخدام اللجان الإلكترونية الإخوانية لننشر فيديوهات لتنفيذ المخطط الإخوان

لنشر الفوضى في مصر.



