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كواليس توقيع كريستيان جروس لأهلي جدة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
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كواليس توقيع كريستيان جروس لأهلي جدة
جروس
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محمد علي
 
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كشف برنامج، الدوري مع وليد، عن بعض تفاصيل وكواليس الساعات الأخيرة قبل توقيع مدرب الزمالك السابق على عقود توليه منصب المدير الفني لنادي أهلي حدة السعودي مساء أمس، مشددًا على كون المفاوضات كانت في طريقه للفشل، ولكن تدخل رئيس النادي الأهلي، أحمد الصائغ، قد لعب كلمة السر في حسم الأمر في اللحظات الأخيرة.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى كون جروس كان قد وصل إلى دبي من أجل الاجتماع مع مسؤولي نادي أهلي جدة، ولكن المدرب السويسري ووكيل أعماله قد قررا الرحيل عن دبي بشكل مفاجئ قبل التوصل إلى إتفاق مع النادي الأهلي، وهو الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن جروس لا يرغب في تولي تدريب النادي الأهلي.

وبحسب ما ذكره مراسل البرنامج، فإن رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ قد تواصل مع المدرب السويسري ووكيل أعماله وأخبرهم بموافقة النادي الأهلي على زيادة 40% من قيمة عقد جروس، وهو الأمر الذي أقنع الأخيرة بالعودة إلى دبي من جديد لتوقيع العقود مع الراقي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى كون رئيس النادي الأهلي قد هدد جروس وطلب منه ضرورة المجئ لتوقيع العقود قبل موعد محدد من قبل النادي الأهلي، وفي حالة تأخيره فإن مسؤولي الأهلي سيعودوا إلى جدة وينتهي كل شئ، ويبدأ الأهلي في البحث عن مدرب آخر.

ولكن جروس قد عاد في الموعد المحدد ووقع العقود الرسمية رفقة النادي الأهلي، وأصبح المدرب الجديد لقلعة الراقي.
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