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القبض على "عصابة" ريال مدريد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:44 ص
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القبض على عصابة ريال مدريد
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على العصابة التي تسرق  بيوت لاعبي ناديي ​أتلتيكو​ و​ريال مدريد​ إلى جانب منزل زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.


 

وأشارن صحيفة "آس" إلى أن الشرطة الاسبانية تمكنت من استعادت عدد كبير من الاشياء التي سرقت موضحة أن أحد العصابة كان قد أوقف في العام 2007 بسبب الاعتداء على رجل الاعمال خوسيه لويس ​مورينو​، حيث استعادت الشرطة جواهر، وأموال تقدر قيمتها بـ10 آلاف يورو.



 

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