"شمس بحر" لفريق "واما" تتجاوز المليون مشاهدة عبر اليوتيوب

"واما" في ضيافة "صاحبة السعادة"



"واما" تضع الخطوط العريضة للفرقة



شائعات انفصال "واما"



نبذة عن فرقة "واما"



ألبومات فرقة "واما"



أغاني "واما" السنجيل











تجاوز فيديو كليب أغنية "شمس بحر" لفرقة "واما" أكثر من مليون مشاهدة، بعد أن طرحته الفرقة منذ أسبوعين، من خلال قناتهم الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".لاقت الأغنية قبولًا كبيرًا لدى جمهور "واما" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر البعض عن إعجابهم بلحن وكلمات الأغنية، وأشاروا إلى أنها من أهام أغاني الفرقة، فكانت معظم التعليقات إيجابية.أغنية "شمس بحر" من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، والتوزيع الموسيقي والميكساج لنادر حمدي، وقام بأعمال الديجيتال ماستر أليكس جوردون، وتم تسجيل الأغنية باستديوهات "أبي رودز" بلندن، وهي من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الفني.احتفلتْ فرقة "واما" بصدور ألبومهم الأخير "الصيف ابتدى"، الذي جاء طرحه بعد غياب أربع سنوات، وذلك خلال حلقة من برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على شاشة "dmc".تحدث أعضاء الفرقة عن جانب من مشوارهم الفني، منذ بداية انطلاقهم عام 2001 وحتى أخر أعمالهم، ذكر الفريق أن سر اختيار الاسم، هو عبارة عن تجميع الأحرف الأولى من أسماء الأعضاء، وتتكون بذلك كلمة "واما"، تم ذلك خلال العام الأخير من دراستهم في معهد الموسيقى العربية.أوضح نور أحد أعضاء الفرقة أنهم حاولوا توظيف ما درسوه في معهد الموسيقي، وذلك عن طريق توظيف "الهارموني" بأغانيهم، عن طريق جمع خطوط الغناء الفردية في شكل جماعي منتظم ومتناغم مع بعضه البعض، لتشكل أصواتهم مجتمعة الصوت النهائي الذي يصل للجمهور.انتشرت الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية حول انفصال الفرقة، وعن سر اختفائهم بين عام 2005، وعام 2010، نفى الفنان أحمد فهمي أنهم انفصلوا، وأشار إلى أن كل واحد من أعضاء الفرقة حاول أن يقدم مشروعه الغنائي الخاص بعيدًا عن الفريق، وأوضح أن ما أثار أخبار الانفصال هو تواجدهم الدائم سويًا قبل ذلك.وعن أعمالهم القادمة قال أحمد الشامي أن فرقة "واما" ستطرح الألبوم الجديد "أونلاين"، موضحًا أنهم قدموا بعض الأغاني "السينجل"، وهذا من ضمن الأسباب التي جعلت البعض يعتقد أن الفريق انفصل.فرقة "واما" هي واحدة من أبرز الفرق الغنائية مصر، تنتمي إلى جيل التسعينات، وكانت تحمل اسم "بوي بوند"، وذلك عندما انطلقت عام 1998، وتم تغيير الاسم بعد ذلك لـ"واما"، وتتكون من أربعة أعضاء، هم نادر حمدي مغنى وموزع وملحن، وأحمد الشامي مغني وممثل، ومحمد نور مغني وممثل وعازف كمان وملحن، وأحمد فهمي مغني وممثل وعازف كمان.صدر للفرقة عدد كبير من ألبومات الناجحة والتي لاقتْ قَبُولًا كبيرًا لدى جمهورهم في مصر، ومن أبرز الألبومات "يا ليل" صدر عام 2003، بعد أن تغير اسم الفريق، و"ياغالي عليا" صدر عام 2005، و"رايحة جاية" طرحته الفرقة عام2010، و"كان ياما كان" الذي طُرح عام2015.قدمت الفرقة عددًا من الأغاني المنفردة، منها "زي ما بحلم"، و"كان نفسي"، و"حال الدنيا"، وبالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية منها "مصر الحبيبة"، و"سينا".يذكر أن فرقة "واما" تستعد لإحياء أحدث حفلاتهم الغنائية، خلال الشهر الجاري بالقاهرة، ومن المنتظر أن يحضر الحفل مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى جمهور الفرقة.