حياة فيليسيتي هوفمان في السجن: الاستيقاظ 5 صباحًا والزيارات العائلية بنهاية الأسبوع



من المتوقع أن تقضي الممثلة السابقة لمسلسل "ربات البيوت" البالغة من العمر 56 عامًا 13 يومًا في إف سي آي دبلن - وهي مؤسسة إصلاحية أمنية مشددة للمجرمات التي تضم حاليًا 1، 277 سجينة، تقع على بعد أقل من 5 ساعات ونصف من منطقة لوس أنجلوس، حيث تعيش هوفمان مع أسرتها.



وفقًا للكتيب المقدم للنزيلات في بداية مدة عقوبتهم، يتوجب على هوفمان قبل إطلاق سراحها، أن تلتزم بنظام السجن، بما في ذلك مكالمة إيقاظ الساعة 5 صباحًا قبل بدء يومها، يتعود الممثلة إلى الوحدة السكنية الخاصة بها بحلول الساعة التاسعة مساءً كل يوم.



من المتوقع أن تتناول هوفمان الإفطار من الساعة 5: 30 صباحًا إلى 6: 15 صباحًا، والغداء من الساعة 10: 45 صباحًا حتى الظهر، والعشاء بعد الساعة 4 مساءً.



كما يمكن للممثلة القيام بمجموعة متنوعة من الأشياء، بما في ذلك الاستماع إلى الموسيقى على جهاز، كما يُسمح لها بالعمل في مشروع حرفي واحد في الوحدة في وقت واحد.وهذا يشمل الإبرة المتقاطعة، والرسم، وصنع البطاقات، والنقش، الأوريغامي، والألوان المائية.



إذا أرادت قضاء بعض الوقت في الخارج، وهو مفتوح أمامها من الساعة 6: 30 صباحًا إلى 8: 30 مساءً، فيمكن لـ هوفمان المشاركة في سلسلة من الألعاب الرياضية، بما في ذلك كرة السلة والكرة الطائرة والمضمار والكرة اللينة والتنس.



في أثناء وجودها في السجن، من المتوقع أن ترتدي هوفمان زي السجينة في جميع الأوقات، يتكون الزي من بنطلون كاكي وبلوزة منسقة مع قميص بني أسفله، مع بلوزة مدمجة وزر (ناقص الزر العلوي) في جميع الأوقات.



سيسمح لعائلة هوفمان - الزوج الممثل ويليام هـ. ميسي وبناته صوفيا، 19 سنة، وجورجيا، 17 عامًا - بزيارتها يومي السبت والأحد من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 2 مساءًفي مايو، أقرت هوفمان بأنها دفعت لمستشارة القبول ريك سنجر 15000 دولار لتغيير إجابات ابنتها صوفيا البالغة من العمر 19 عامًا بعد أن أجرت الاختبار.



في 13 سبتمبر، حُكم على الممثلة الحائزة على جائزة إيمي بالسجن لمدة 14 يومًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30، 000 دولار، و250 ساعة من الخدمة المجتمعية وسنة من الإفراج الخاضع للإشراف.



قال أحد المطلعين في السابق إن العائلة تتخذ خطوات صغيرة نحو إعادة بناء أسرتها بعد أن هزت الفضيحة أساسهم، وقال المطلعون: "إنهم يتحدثون كثيرًا ويقضون الكثير من الوقت معًا".







بدأت النجمة الأمريكية فيليسيتي هوفمان في قضاء عقوبتها في معهد الإصلاحيات الفيدرالي في دبلن، كاليفورنيا، تنفيذا لعقوبة بالحبس 14 يومًا، لدورها في فضيحة القبول في الكلية.