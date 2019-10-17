بعد أزمة القمة.. أول صدام رسمي بين مرتضى منصور واتحاد الكرة

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك التي كان محددًا لها يوم السبت المقبل، ثم أصدر قرارًا بتقديم موعد مواجهة الفريق الأبيض ضد المقاولون بالجولة الخامسة لتلعب بدلًا من القمة.