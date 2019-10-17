نيرمين ماهر تبدأ يومها بإطلالة مُبهجة

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نشرت الفنانة الشابة نيرمين ماهر، صورة جديدة لها عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة بإطلالة مبهجة، والتقطت الصورة في أحدي الحدائق، مما جعل الصورة أكثر إشراقاً.



حيث ارتدت في الصورة فستان بسيط ذو تصميم هادئ، تناسب مع الفترة الصباحية، كما ارتدت محموعة مختلفة من الحلي، ووضعت ماكياج هادئ وتصفيف شعر بسيط، وقام متابعيها بتسجيل الإعجاب علي الصورة، والتعليق على هذه الإطلالة الصباحية المختلفة والمميزة.



يذكر أن أخر مشاركتها في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "فكرة بمليون جنية"، وهو مسلسل درات أحداثه في إطار كوميدي، المسلسل من تأليف أمين سليم جمال، إبراهيم محسن، شريف يسري، محمد فتحي"، من إخراج وائل إحسان، من بطولة علي ربيع، نيرمين ماهر، صلاح عبدالله، صابرين، سهر الصايغ، محمد محمود.



يذكر أن الفنانة نيرمين ماهر بدأت أولي تجاربها الفنية من خلال المشاركة في فيلم "السفارة في العمارة" مع النجم عادل إمام فيرعام "2005" وكانت قبل سابق شاركت كموديل في الكليبات الغنائية المصورة والإعلانات التجارية.



توالت بعد ذلك مشاركتها في الأفلام السينمائية من بينها أفلام "عمارة رشدي، واحد صعيدي، حليمو أسطورة الشواطئ، هروب مفاجئ، إنت حبيبي وبس، الجولة الأخيرة، أمان يا صاحبي، 30 يوم في العزا، سحر الشواطئ، أوشن 14، نص دستة بنات، عيال حريفة، عظل فني، الهاربتان".