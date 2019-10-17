الزراعة: ننتج 35 ألف طن عسل سنويا.. ونغذي النحل على حبة البركة (فيديو)

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الازراعة، إن مصر من البلاد المصدرة للعسل، فضلا على أنه يعاد تعبئة عسل النحل المصري في بلدن كثير، حيث تنتج مصر من 20 إلى 35 ألف طن عسل سنويا.





وأشارت "محرز"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن الدولة تهتم بالتغذية، والعسل النحل من المواد الغذائية الهامة، مؤكدة أن مصر متميزة في منتجات العسل النحل، منوهة بأن مصر لا تضيف حبة البركة على العسل، بل تغذي النحل على حبة البركة، وهو ما يؤكد على جودة الإنتاج.





ووجهت نائب وزير الزراعة رسالة إلى المزارعين، قائلة: "لما تحط نحالة في أرضك انت الكسبان"، لافتة إلى أن الدول العربية هى أكثر الدول التي تصدر لها مصر العسل، فضلا على أنهم يسعودن فتح مجال للتصدير مع دول آسيا، منوهة بأن الفترة المقبلة ستشهد إقامة معارض ومهرجان لعسل النحل.



