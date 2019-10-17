بريطانيا تواصل التفاوض بشأن صفقة البريسكت

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أوضح وزير بالحكومة البريطانية إن المفاوضات ستستمر في إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن قال الحزب الوحدوي الديمقراطي إنه لا يمكنه دعم المسودة المقترحة الحالية.



وصرح وزير الإسكان روبرت جينريك لبي بي سي: "إننا نعمل بكثافة... لمحاولة تأمين صفقة".



أضاف جينريك إن الحكومة ترغب في توفير "راحة كافية للحزب الوحدوي الديمقراطي والنقابيين في أيرلندا الشمالية للشعور بأن الترتيبات التي سنضعها في هذه الصفقة كافية لمنحهم الراحة لدعمها".



ويقول إن رئيس الوزراء بوريس جونسون وفريقه سيواصلون التفاوض "مع جميع الأطراف، بما في ذلك مع الحزب الوحدوي الديمقراطي".



من المقرر أن يتوجه جونسون إلى بروكسل في وقت لاحق اليوم الخميس لحضور قمة الاتحاد الأوروبي التي يأمل الزعماء ان تتوصل لاتفاق بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



كما اوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال ممكنًا، لكن لم يتم التوصل إليه بعد.



وقالت ميركل اليوم الخميس في البرلمان "نحن في طريق أفضل من ذي قبل، لكننا لم نصل إلى الهدف بعد".



ألقت ميركل خطابًا في الرايخستاغ الألماني قبل السفر إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأكدت أن "الاتفاق ما زال ممكنًا.. لماذا نحتاج إلى مواصلة بذل كل شيء لإنهاء المفاوضات بنجاح".



كما يقول حلفاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أيرلندا الشمالية إنهم لا يستطيعون دعم مشروع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



الدعم من الحزب الوحدوي الديمقراطي هو مفتاح خطة جونسون للحصول على موافقة البرلمان. لكن اوضح زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر وزعيم البرلمان في الحزب نايجل دودز إنهم "لا يستطيعون دعم المقترحات البريطانية بشأن قضايا الجمارك والموافقة".



هذه الترتيبات أساسية لضمان وجود حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي - العقبة الرئيسية أمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



بدون دعم "الوحدوي الديمقراطي "، من غير المرجح أن يتم التصديق على أي اتفاق من قبل برلمان المملكة المتحدة.



قال فوستر ودودز إنهما سيواصلان العمل مع حكومة المملكة المتحدة للحصول على صفقة "معقولة".



يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظرائه البالغ عددهم 27 من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور قمة يأملون أن تخفف حدة الإحباط بسبب معركة انفصال استمرت ثلاث سنوات.



ومع ذلك، ما زال القلق الشديد سائدًا صباح يوم الخميس، حيث لا تزال القضايا المعلقة غير واضحة وجونسون غير متأكد مما إذا كان حلفاؤه في الوطن سيدعمون التسويات التي يحتاجها للتوصل إلى اتفاق.



انتقل المفاوضون الفنيون مرة أخرى ليل الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على لوائح الجمارك وضريبة القيمة المضافة التي ستضطر إلى تنظيم التجارة في البضائع بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، حيث تتشارك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حدودهما البرية الوحيدة.



تبدأ القمة في الظهيرة ومن المقرر أن تنتهي بعد 24 ساعة.





