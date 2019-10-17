جامعة سوهاج تنظم قافلة مجمعة لقرية الخنانسة غرب بالمنشأة

Advertisements

نظمت جامعة سوهاج، اليوم الخميس، قافلة طبية مجمعة لخدمة أهالي قرية الخنانسة غرب بمركز المنشأة،

بالتعاون بين كليات الطب البشري والطب البيطري والزراعة.



وصرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة، وقال إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأكثر احتياجاََ في المجتمع.



وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن القافلة تضمنت العديد من التخصصات في مجالات الطب البشري والبيطري والإرشاد الزراعي، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، وكذلك تنظيم عدد من الندوات التوعوية في تلك المجالات.



من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تأتى ضمن أنشطة الخطة الخمسية المعتمدة لخدمة المجتمع والتى أقرها مجلس الجامعة، ووجه بتنفيذها رئيس الجامعة، بهدف مد يد العون ومساعدة المجتمع، وتقديم خدمة طبية علاجية توعوية متميزة.



وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع والمشرف علي القافلة الطبية، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي ١٠٣٥ مواطن وتقديم العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى تحويل ٧ حالات للمستشفي الجامعي لتجهيزهم لإجراء عمليات جراحية عاجلة لهم، مشيرًا إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة، الجلدية، النساء والتوليد، أنف وأذن، رمد وصدرية، وغير ذلك من التخصصات، وقد شارك بها الدكتور إسلام عامر مدرس الجراحة بكلية الطب البشري وعدد من الأطباء الأكفاء، إلى جانب ٥٠ طالب من أسرة صحتنا بكلية الطب البشري.



وأضاف الدكتور بهاء الدين علي المشرف علي القافلة البيطرية، أنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات وإعطاء الأدوية واللقاح لعدد ٦٢٨ حالة من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس واغنام ودواجن، وتم صرف العلاج المجاني لجميع الحالات، مضيفًا أن العيادات البيطرية ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية وشارك بها ٧ من أعضاء هيئة التدريس و١٠ طلاب بكلية الطب البيطرى، وأيضًا ٦ أطباء من مديرية الطب البيطري بالمحافظة.