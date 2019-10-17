تحطم حافلة سعودية ومصرع 35 سائحًا أجنبيًا بالقرب من المدينة المنورة

أعلنت وسائل إعلام سعودية اليوم الخميس، عن مصرع 35 سائحا أجنبيا وإصابة أربعة أخرون حادث تحطم حافلة بسيارة ثقيلة أخرى بالقرب من المدينة المنورة.

قال متحدث باسم شرطة المدينة، إن الحادث الذي وقع يوم الأربعاء تصادمًا بين "حافلة خاصة مستأجرة ... مع سيارة ثقيلة (لودر)" بالقرب من المدينة الغربية في المملكة العربية السعودية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان الركاب من الحجاج العرب والآسيويين، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية التي حملت صور الحافلة التي اشتعلت فيها النيران ونوافذها مهجورة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحمنة، حسبما أضافت وكالة الأنباء السعودية وبدأت السلطات التحقيق.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط، تريد المملكة المحافظة للغاية تعزيز قطاع السياحة الدينية على مدار السنة والذي يضم ملايين الحجاج.

حتى الشهر الماضي، أصدرت البلاد فقط تأشيرات للحجاج المسلمين والعمال الأجانب ومؤخراً للمشاهدين في الأحداث الرياضية أو الثقافية، لكن يُسمح للسائحين الآن بالزيارة كجزء من الحملة لإعداد أكبر اقتصاد عربي لعصر ما بعد النفط.