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عاجل.. المترو يدفع بأتوبيسات لنقل الركاب بعد توقف الحركة بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
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عاجل.. المترو يدفع بأتوبيسات لنقل الركاب بعد توقف الحركة بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر
مترو
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دفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بأتوبيسات في مناطق محطات "غمرة" و"الدمرداش" و"منشية الصدر" بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لنقل الركاب، لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية، وذلك عقب توقف حركة المترو في المحطات الثلاثة.

الشركة قالت في بيان اليوم، إنَّ توقف حركة المترو سببه سقوط "رافعة ونش" إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو، وذلك خلال إزالة عمال الشركة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي "غمرة" و"الدمرداش" بالخط الأول.

وتعمل حركة قطارات المترو، الآن، من محطة "كوبري القبة" حتى محطة "المرج الجديدة" ومن محطة "الشهداء" حتى محطة "حلوان"، فيما توقفت حركة القطارات بمحطات "غمرة" و"الدمرداش" و"منشية الصدر" لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.

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المزيد عن: نقل عام مترو الأنفاق شركات الإعلانات رافعة ونش المترو
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