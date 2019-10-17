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فايلر يجهز مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي أمام الجونة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
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فايلر يجهز مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي أمام الجونة
فايلر
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الفجر الرياضي
 
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استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضم محمد محمود لاعب الوسط لقائمة الفريق ضد الجونة، في المباراة المقبلة للمارد الأحمر بالجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

ونال محمد محمود ثقة فايلر، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب عقب انتظامه في المران الجماعي للفريق، ويخطط فايلر للدفع باللاعب في جزء من اللقاء، تمهيدا للاعتماد عليه بشكل أساسي بعد ذلك، خاصة وأن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية مميزة.

وكان محمد محمود قد انضم للأهلي في يناير 2019، قبل أن يتعرض لإصابة قوية بعد انضمامه بأيام ويغيب لـ9 أشهر عن المشاركة مع الفريق، بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي ضد سموحة السكندري في بطولة الدوري.

ويعد محمد محمود من اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة في خط الوسط، مما يؤهله لمنافسة عمرو السولية وأفشة بقوة على التواجد في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر.
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