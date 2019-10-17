بيباشا باسو تحتفل بذكرى زواج والديها

في ذكرى زواج والديها، تحتفل الفنانة الهندية بيباشا باسو بهم عبر نشرها صورة لهم على حسابها الخاص على "الانستجرام".





وعلقت باسو على الصورة قائلة: "عيد زواج سعيد أبي وأمي، أتمنى لكما رحلة سعيدة، أتمنى لكما السعادة والحب معًا للأبد"، وجاءت التعليقات مليئة بالحب مهنئة والديها.





في عام 2014 ظهرت باسو في الفيلم الكوميدي Humshakals مع سيف علي خان، والذي صدر في 20 يوليو 2014، لكنه فشل في شباك التذاكر حتى أنها لم تشارك بالعروض الترويجية للفيلم لأنها كانت منزعجة للغاية من النتيجة، وذكرت بأن الفيلم كان أسوأ تجربة في حياتها، فيلمها التالي عام 2014 كان فيلم الخيال العلمي والإثارة Creature 3D الذي صدر في 12 سبتمبر 2014، من أفلام باسو في عام 2015 فيلم الرعب Alone مع كاران سينغ غروفر والذي عرض في 16 يناير 2015.ويعد واحد من أقوى أفلام باسو في مسيرتها المهنية، كما شاركت باسو في فيلمها الأول باللغة الإنجليزية The Lovers الذي عرض عام 2015.





حاليًا تقوم بيباشا بتصوير فيلم Aadat Diaries امام زوجها الممثل كاران سينغ غروفر, وهو من اخراج بوشان باتيل، وانتاج ڤيكرام خاخار، عبد العزيز مكاني وميكا سينغ، ويشاركها الفيلم ياني اكسندر، سامي چون، ميغان سانجستر، ناتاشا سوري، أتيكا تشوودري، فاونيشا كابور، فيكتوريا روز، بوچا جوبتا وروبي مانرز.