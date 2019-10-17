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بعد نيمار.. أزمة جديدة تضرب باريس سان جيرمان

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:56 ص
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بعد نيمار.. أزمة جديدة تضرب باريس سان جيرمان
إدريسا جاي
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الفجر الرياضي
 
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ضربت الإصابات نادي باريس سان جيرمان مما وضع توماس توخيل المدير الفني للفريق في ورطة قبل مواجهة نيس في الدوري الفرنسي غدًا.



وأكد باريس سان جيرمان في بيان رسمي أن لاعب وسطه إدريسا جاي يغيب عن التدريبات لمدة 10 أيام، لمعاناته من إصابة في أوتار الركبة.


وتبعد الإصابة إدريسا جاي عن مباراة نيس غدا الجمعة، في الدوري الفرنسي، ثم مواجهة كلوب بروج الثلاثاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا.


وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن مشاركة نجم السنغال في لقاء الكلاسيكو بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، يوم 27 أكتوبر محل شك.


ويعد جاي (30 عاما) من الركائز الأساسية، التي شدد توخيل على أهميتها للفريق الباريسي، علما بأنه انضم له مطلع الموسم الجاري قادما من إيفرتون الإنجليزي.


يذكر أن الإصابات ضربت العديد من نجوم باريس سان جيرمان، هذا الموسم، وكان آخرهم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا.
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