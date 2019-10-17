بعد نيمار.. أزمة جديدة تضرب باريس سان جيرمان
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:56 ص
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
ضربت الإصابات نادي باريس سان جيرمان مما وضع توماس توخيل المدير الفني للفريق في ورطة قبل مواجهة نيس في الدوري الفرنسي غدًا.
وأكد باريس سان جيرمان في بيان رسمي أن لاعب وسطه إدريسا جاي يغيب عن التدريبات لمدة 10 أيام، لمعاناته من إصابة في أوتار الركبة.
وتبعد الإصابة إدريسا جاي عن مباراة نيس غدا الجمعة، في الدوري الفرنسي، ثم مواجهة كلوب بروج الثلاثاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا.
وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن مشاركة نجم السنغال في لقاء الكلاسيكو بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، يوم 27 أكتوبر محل شك.
ويعد جاي (30 عاما) من الركائز الأساسية، التي شدد توخيل على أهميتها للفريق الباريسي، علما بأنه انضم له مطلع الموسم الجاري قادما من إيفرتون الإنجليزي.
يذكر أن الإصابات ضربت العديد من نجوم باريس سان جيرمان، هذا الموسم، وكان آخرهم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا.
Advertisements
- أخبار باريس سان جيرمان.. نيمار يغيب عن مواجهة ليون
- نيمار يعود لفرنسا الجمعة
- مدرب باريس سان جيرمان يصدم ليفربول قبل موقعة الأبطال
- نيمار "بطل من ورق" مع باريس سان جيرمان
- عاجل.. باريس يضع نيمار في ورطة كبيرة
- ليكيب الفرنسية تحدد موعد حسم مصير نيمار وانتقاله إلى برشلونة
- باريس سان جيرمان يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد
- مواجهات مثيرة.. 5 مباريات ساخنة لا تفوتك لباريس سان جيرمان في أكتوبر
- 5 مباريات قوية لباريس سان جيرمان في أكتوبر.. تعرف عليهم
- أزمة في باريس سان جيرمان عقب إصابة نجم الفريق
المزيد عن: نيمار باريس سان جيرمان ادريسا جاي اخبار الرياضةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر