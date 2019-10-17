اسعار الخضروات اليوم الخميس 17-10-2019 في سوق العبور
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
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اسعار الخضروات اليوم في الاسواق
تحافظ اسعار الخضروات اليوم في الاسواق الأربعاء 17-10-2019 على استقرارها خلال تعاملات سوق العبور أكبر سوق للجملة في مصر، وتشهد أسعار الخضروات حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية بسبب ظهور محاصيل الموسم الجديد وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق بحسب اخر التحديثات الصادرة عن سوق العبور:
أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور
سجل سعر كيلو الطماطم بين 2.5-4.5 جنيها للكيلو، بدلا عن 5 جنيهات بأسعار أمس ويترواح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 6 جنيهات، كما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8-10 جنيهات للكيلو مقابل 14 جنيها.
وسجل كيلو البصل 2.5 – 4 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيهات مقابل 3 جنيهات، بيتما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيها، وتراوحت اسعار الليمون بين 7-14 جنيها، والبلح بجميع أصناف بين 3-20 جنيها، والعنب بجميع أصنافه بين 4– 11 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والرمان 4-7 جنيهات والبرتقال يبدأ من 3 جنيهات واليوسفي 7جنيهات.
اسعار الخضروات اليوم
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر
الصنف
السعر
طماطم
من 2-5
بطاطس
من 5-9
بصل
من 1.5-3
كوسة
من 3-4.5
جزر
من 2.5 -4
فاصوليا
من 9-13
باذنجان
من 3-4
فلف رومي
من 2-3
فلف حامى
من 9-13
فلف الوان
من 4-6
خيار بلدى
من 2-4.5
بسلة
من 6-9
سبانخ
من 6-9
قلقاس
من 3-7
خيار صوب
من 5- 10
كابوتشي
4 جنيهات
خس
3 جنيهات
ليمون
10 جنيهات
اسعار الفاكهة اليوم
الصنف
السعر
جوافة
من 3 إلى 7
برتقال بلدى
من 2 إلى 4
برتقال سكرى
من 2 إلى 4
برتقال ابو سرة
من 2.5 إلى 5
يوسفى
من 2.5 إلى 6
ليمون
من 5 إلى 10
عنب كرمسن
من 15 إلى 20
عنب رومي احمر
من 3.5 إلى 5
تفاح امريكانى
من 18 إلى 20
تفاح سورى
من 10 إلى 20
تين برشومي
من 10 إلى 20 جنيهات
بلح زغلول
8 جنيهات
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