اسعار الخضروات اليوم الخميس 17-10-2019 في سوق العبور

اسعار الخضروات اليوم في الاسواق

تحافظ اسعار الخضروات اليوم في الاسواق الأربعاء 17-10-2019 على استقرارها خلال تعاملات سوق العبور أكبر سوق للجملة في مصر، وتشهد أسعار الخضروات حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية بسبب ظهور محاصيل الموسم الجديد وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق بحسب اخر التحديثات الصادرة عن سوق العبور:





أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم بين 2.5-4.5 جنيها للكيلو، بدلا عن 5 جنيهات بأسعار أمس ويترواح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 6 جنيهات، كما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8-10 جنيهات للكيلو مقابل 14 جنيها.