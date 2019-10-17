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الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في محافظة الحسكة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:07 ص
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الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في محافظة الحسكة
إسقاط طائرة مسيرة
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وكالات
 
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أسقط الجيش السوري، طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في محافظة الحسكة، بشمال شرقي سوريا، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية.

 

وقالت الوكالة، إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة في قرية مجيبرة زركان بريف ناحية تل تمر بمحافظة الحسكة، مساء أمس الأربعاء، دون أي تفاصيل إضافية.

 

ونشرت الوكالة صورا للطائرة المسيرة التي تم اسقاطها.

 

ودخل الجيش السوري مدينة عين العرب كوباني بموجب اتفاق مع الأكراد رعته روسيا، مستغلا التغيرات الميدانية التي أحدثتها العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.

 

وأفاد ناشطون سوريون أن هذه التطورات تزامنت مع اشتباكات عنيفة في رأس العين، وانسحاب القوات الأميركية من مدينتي الرقة والطبقة، شمال شرقي سوريا.

 

ويوسع الجيش السوري انتشاره على أكثر من جبهة، في المناطق التي خضعت لسنوات لقوات سوريا الديمقراطية، بموجب اتفاق حدد ملامح المرحلة المقبلة لصد التوغل التركي.

 

وتشير آخر التطورات الميدانية إلى دخول وحدات من الجيش السوري إلى مدينة عين العرب كوباني، التي شهدت قبل سنوات حربا ضارية لطرد تنظيم "داعش"، وذلك بموجب اتفاق جرى برعاية وتنسيق من موسكو.

 

أما على جبهة منبج التي كانت من أهم أهداف العملية العسكرية التركية، شهدت عدة محاور في محيط المدينة اشتباكات بين الفصائل السورية المدعومة من قوات تركية من جهة، والجيش السوري من جهة أخرى، تخللها قصف مدفعي متبادل.

 

وتعتبر هذه التطورات، الأولى بين الجانبين التركي والسوري، وتنذر بتصعيد الموقف خاصة مع اقتراب الجيش السوري من الحدود وتوسيع سيطرته عليها.

 

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