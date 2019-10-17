بفرمان من جوارديولا.. السيتي يزاحم ريال مدريد وبرشلونة على صفقة كبرى
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
طلب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مسئولي السيتي بالدخول في الصراع الشرس مع فريقه السابق برشلونة الإسباني و نادي ريال مدريد للتعاقد مع خليفة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في فريقه.
ويسعى جوارديولا لضم مهاجم جديد ليكون خليفة أجويرو، خاصة في ظل كبر سن النجم الأرجنتيني، والذي يعد المهاجم الأساسي للسيتي منذ سنوات.
وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن جوارديولا مدرب السيتي، طالب بضم أرجنتيني آخر و هو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.
ويقدم مارتينيز حاليا مستويات مميزة مع النيترازوري هذا الموسم ما جعله يدخل مدار البارسا لخلافة لويس سواريز ، و ريال مدريد ليكون خليفة للفرنسي كريم بنزيما.
ًولن تكون مهمة جوارديولا و رجاله سهلة في الصفقة حيث يضع إنتر ميلان شرطاً جزائياً في عقد مارتينيز يبلغ 111 مليون يورو ، سيكون على أي ناد يرغب في ضمه دفعها مباشرة.
Advertisements
- أسطورة إنتر ميلان يوجه انتقادًا لاذعًا لـ"إيكاردي"
- صراع إيطالي على نجم ريال مدريد
- زميل ميسي يقترب من برشلونة
- هل ينضم لوتارو مارتينيز إلى برشلونة ؟ وكيله يُجيب
- بعد تألقه مع التانجو.. مهاجم إنتر ميلان على رادار برشلونة
- ريال مدريد يرفض إغراءات إنتر ميلان ويتمسك بنجمه
- حرب بين ريال مدريد وبرشلونة على مهاجم أرجنتيني
- ريال مدريد يصفع ميسي وبرشلونة ويستعد لحسم الصفقة الكبري
- ريال مدريد يُزاحم برشلونة على صفقة "الهدّاف"
- برشلونة يخطف مهاجم الأرجنتين بثغرة في عقده
المزيد عن: مانشستر سيتي ريال مدريد وبرشلونة جوارديولاتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر