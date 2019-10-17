ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة مايوركا
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:57 ص
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علي نبوي
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يواجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حيرة كبيرة قبل مواجهة فريقه المقبلة أمام ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".
ذكرت صحيفة "الماركا" أن زيدان لا يعلم من سيكون جاهزا حتى الآن، خصوصا في خط الوسط الذي أصبح فارغًا بعد رحيل يورينتي وسيبايوس.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع مشاركة خاميس رودريجيز بعد بقائه طوال الأسبوعين الماضيين في فالديبيباس ومن المحتمل أن يلعب إيسكو لبعض الوقت.
ذكرت صحيفة "الماركا" أن زيدان لا يعلم من سيكون جاهزا حتى الآن، خصوصا في خط الوسط الذي أصبح فارغًا بعد رحيل يورينتي وسيبايوس.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع مشاركة خاميس رودريجيز بعد بقائه طوال الأسبوعين الماضيين في فالديبيباس ومن المحتمل أن يلعب إيسكو لبعض الوقت.
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