هل سيتم حسم صفقة البريكست؟



مع استمرار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يقول رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إن هناك طريقًا للتوصل إلى اتفاق "لكن هناك العديد من القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حل".



يقول فارادكار، الذي تحدث هاتفيًا صباح الأربعاء إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمفوضية الأوروبية، إنه يأمل في حل هذه القضايا خلال اليوم.



سيسمح ذلك لقادة الاتحاد الأوروبي بدراستهم في قمة تستمر يومين وتبدأ يوم الخميس في بروكسل، مما سيمهد الطريق لتصويت المشرعين البريطانيين في جلسة خاصة للبرلمان المقرر عقدها يوم السبت.



ومع ذلك، يقول فارادكار إنه حتى إذا لم يحدث ذلك، فإن الموعد النهائي المقرر في 31 أكتوبر المقبل لمغادرة الاتحاد الأوروبي "لا يزال بعد أسابيع قليلة وهناك إمكانية لعقد قمة أخرى قبل ذلك إذا كنا بحاجة إلى قمة".

صرت الحكومة البريطانية إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تحرز تقدمًا، على الرغم من عدم تحقيق انفراجة بين عشية وضحاها.



وقال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المحادثات ستستأنف اليوم الأربعاء بعد جلسة "بناءة" استمرت في وقت متأخر من الليل في بروكسل.



يحرص جونسون على التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ يوم الخميس حتى تتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الكتلة بشكل جيد في الموعد المحدد في 31 أكتوبر.



لكن يقول الجانبين إنه لا تزال هناك ثغرات بشأن خطط الحفاظ على الحدود الإيرلندية مفتوحة.



حتى لو كان هناك اتفاق، يجب أن يتم إقراره من قبل البرلمان البريطاني، الذي رفض - ثلاث مرات - الاتفاق الذي أبرمه سلف جونسون، تيريزا ماي.



قال ديفيد ديفيز، نائب المحافظين المؤيد لخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن النجاح يعتمد على موقف الحزب الديمقراطي الوحدوي لأيرلندا الشمالية، حليف حكومة جونسون المحافظة.

فشل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون في تحقيق انفراجة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال جلسة محمومة طوال الليل وسيواصلون السعي للتوصل إلى حل وسط عشية قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة يوم الخميس.



وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، طلب عدم ذكر اسمه لأن المفاوضات لا تزال جارية، "استمرت المناقشات حتى وقت متأخر من الليل وستستمر حتى اليوم".



كان الجانبان يأملان أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانطلاقات الخاطئة والانتكاسات المفاجئة، قد يتم تحديد صفقة انفصال نظيفة لمغادرة بريطانيا الكتلة في غضون الساعات القادمة.



تأتي قمة قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس قبل أسبوعين فقط من موعد المغادرة المقرر للمملكة المتحدة في 31 أكتوبر.



يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظرائه البالغ عددهم 27 من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور قمة يأملون أن تخفف حدة الإحباط بسبب معركة انفصال استمرت ثلاث سنوات.ومع ذلك، ما زال القلق الشديد سائدًا صباح يوم الخميس، حيث لا تزال القضايا المعلقة غير واضحة وجونسون غير متأكد مما إذا كان حلفاؤه في الوطن سيدعمون التسويات التي يحتاجها للتوصل إلى اتفاق.انتقل المفاوضون الفنيون مرة أخرى ليل الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على لوائح الجمارك وضريبة القيمة المضافة التي ستضطر إلى تنظيم التجارة في البضائع بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، حيث تتشارك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حدودهما البرية الوحيدة.تبدأ القمة في الظهيرة ومن المقرر أن تنتهي بعد 24 ساعة.