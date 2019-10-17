احتجاجات المعارضة تعلق جلسة الغرفة التشريعية في هونج كونج

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تم إجبار زعيمة هونج كونج كاري لام مرة أخرى علي مغادرة الغرفة التشريعية بسبب احتجاجات اليوم الخميس من قبل أعضاء المعارضة في أعقاب هجوم دموي على زعيم حركة الاحتجاج التي استمرت حوالي 5 أشهر.



وصاح المشرعون المؤيدون للديمقراطية ولوحوا بلافتات تصور لام بأيد ملطخة بالدماء، مما دفع الحراس إلى إزاحتهم من الطريق وتعليق الإجراءات.



وقبل ذلك بيوم، اضطرت لام إلى التخلي عن خطاب السياسة السنوي في الغرفة، ثم اذاعته لاحقًا عبر التلفزيون.



كان الاضطراب الذي وقع في الغرفة والهجوم الذي وقع ليلة الأربعاء على جيمي شام من قبل المهاجمين الذين يحملون المطارق والسكاكين بمثابة انعطاف مثير آخر في الاضطرابات التي هزت المدينة منذ يونيو.



استخدم المتظاهرون والشرطة مستويات من العنف غير المرئي منذ أن عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.



قبل مغادرتها، أكدت لام أن "أولويتها الأولى" هي إنهاء العنف الذي وجه ضربة قوية للاقتصاد المحلي وكذلك سمعة هونج كونج كمركز آمن يحترم القانون للتمويل والأعمال مع قضاء مستقل متطور.



قالت لام إنها كانت تعمل مع 180 ألف موظف عام في المدينة وسلطات وسائل النقل لاستعادة النظام، على الرغم من أن هذه المهمة أصبحت أكثر صعوبة من قبل أفراد الجمهور المتعاطفين مع قضية "مثيري الشغب"، كما وصفت المتظاهرين المتشددين.



ومع ذلك، فقد أُجبرت على الانسحاب وسط دعوات لاستقالتها، حيث صاحت كلوديا مو المشرعة المؤيدة للديمقراطية، "كاري لام، أنت كاذبة".



بدأت الاحتجاجات ردًا على مشروع قانون لتسليم المجرمين تم سحبه الآن والذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال المشتبه فيهم جنائيًا للمحاكمة في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي في الصين.



بعد ذلك انتفخت الحركة لتشمل صراخًا أوسع نطاقًا للتحقيق المستقل في أساليب الشرطة المستخدمة ضد المتظاهرين وغيرها من المطالب، بما في ذلك وضع حد لوصف المحتجين بـ "مثيري الشغب".



ويخشى المحتجون من أن مشروع القانون هو مثال على تأثير بكين المتزايد على المستعمرة البريطانية السابقة، والتي وعدت بمستوى عال من الحكم الذاتي عندما عاد إلى الحكم الصيني في عام 1997.



أضرت الاضطرابات بالسياحة وألحقت أضرارا بالأعمال التجارية في المركز المالي العالمي، مما زاد من وطأة اقتصاد المدينة في الوقت الذي تكافح فيه آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



احتفاظًا بموقف حكومتها من الاحتجاجات في الأسبوع الماضي، استندت لام إلى قانون الطوارئ في الحقبة الاستعمارية الأسبوع الماضي لتجريم ارتداء الأقنعة في التجمعات، لكنه أثار المزيد من الغضب، مع استمرار العنف اليومي خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. أطلق ضباط الشرطة الأسبوع الماضي أعيرة نارية أثناء تعرضهم لهجوم من المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة اثنين من المراهقين الذين كانوا أول ضحايا إطلاق نار الشرطة منذ بدء الاحتجاجات.



وبدأ تطبيق حظر القناع يوم السبت، وقالت لام إنه من السابق لأوانه وصفه بالفشل. تم اتهام شخصين بانتهاك حظر الاقنعة حتى الآن.



يخشى النقاد أن قانون الطوارئ، الذي يمنح لام سلطات واسعة لتنفيذ أي تدابير تراها ضرورية، يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التحركات الوحشية.



وقالت لام، إن الحكومة ستجري "تقييمًا دقيقًا" قبل فرض تدابير أخرى بموجب القانون، مثل ضوابط الإنترنت.



كما تعهدت بمواصلة الحوار واتخاذ خطوات لمعالجة سبل العيش والمشاكل الاقتصادية في خطاب السياسة المقرر في 16 أكتوبر عندما يستأنف المجلس التشريعي.



قام المتظاهرون باقتحام المبنى التشريعي وإلحاق أضرار به في 1 يوليو، مما يتطلب إصلاحات. وناشدت لام السلام عندما استأنفت الجلسة التشريعية، محذرة من أن المزيد من الاضطرابات ستؤخر الموافقة على مشاريع القوانين وتعيق تطور المدينة.

