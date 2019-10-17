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أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر يسخر من تميم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:36 ص
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أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر يسخر من تميم
أمير قطر
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وكالات
 
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هاجم فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، الأمير تميم بن حمد، بسبب حضور الأخير لمباراة منتخب قطر أمام عمان والتي انتهت بفوز قطر بهدفين مقابل هدفي في إطار التصفيات الأسيوية، وانشغاله بكرة القدم عن المشكلات التي تعاني منها قطر.

 

وسخر فهد بن عبدالله من تميم بن حمد عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلًا: "يا هذا، أحاكمٌ أنتَ أم رئيسُ نادي؟!،يا هذا،ألم تبلغَ الرُشد فترشد؟! أم لم تبلغ الرشد بعد؟!،ألا تخجل من الملاعب عندما تأتيها وتترك كل مشاكل شعب قطر؟!" .

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطرد قطر من الجامعة العربية، بعد تأييدها المنفرد للغزو التركي لسوريا وإجبارها مليوني سوري لاجئ على توطينهم قسراً في غير مناطقهم شرق سوريا وترك مناطقهم التي غادروها بسبب الحرب لصالح عمليات التوطين الإيرانية وحزب الله بالتنسيق مع نظام دمشق.

 

وعبر المغردون عن سخريتهم من مزاعم إعلام قطر بأن تركيا غزت سوريا من أجل منع محاولة هجوم وشيك.

 

وهذه المرة الأولى التي ترتفع فيها المطالبات بطرد قطر المتهمة قبل شهر بالتحريض على الفوضى في مصر خلال تواجد الرئيس المصري في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. كما أن قطر وتركيا الداعمتان الوحيدتان للانفصاليين الإخوان في طرابلس، العاصمة الليبية.

 

وركزت التعليقات ضد سياسات الدوحة الأخيرة ودعمها للجماعات المتطرفة المسلحة في سوريا وتأييدها للعدوان التركي على الأراضي السورية.

  

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