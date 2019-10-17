هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ترمم المستشفيات في اليمن

ظلت مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة هدفاً لقذائف ميليشيا الحوثي الإيرانية، منذ تحريرها في منتصف العام 2017 على يد المقاومة المشتركة.

واستهدفت بيوت المواطنين والمنشآت الحكومية والمرافق الصحية ومنها مستشفى حيس، المستشفى الحكومي الوحيد في المديرية الذي يقدم خدمات طبية مجانية للمواطنين تعرض أكثر من مرة لقصف الميليشيا المتمركزة في الجبال الشرقية المحاذية لمدينة حيس ما ألحق به أضراراً كبيرة.

وقد بادرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برصد عدة مشاريع خدمية في المدينة للتخفيف من معاناة سكانها ومنها مشاريع تزويد السكان بخزانات مياه الشرب النظيفة ودعم التعليم والقطاع الصحي على وجه الخصوص.

حيث يحظى مستشفى حيس برعاية خاصة من قبل الهلال، إذ يتم تزويده بالأدوية المستلزمات الطبية باستمرار كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى عمليات الترميم والصيانة التي تتواصل على قدم وساق.

افتتحت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي "، مدرسة حسحسة للتعليم الأساسي " في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة بحضور على نسعان نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من الكوادر التربوية وذلك ضمن دعم الإمارات المتواصل للعملية التعليمية في شبوة و الذي يشمل بناء وتشييد وترميم المدارس.

وتواصل دولة الإمارات مد يد العون للأشقاء اليمنيين ضمن رسالتها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية عبر تعزيز القطاعات الخدمية في المحافظات المحررة خاصة قطاع التعليم.

وثمن على نسعان الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيع الحياة في المحافظة .. مؤكدا أن افتتاح المدرسة بعد ترميمها وإعادة تأهيلها وتأثيثها مكّن نحو 500 طالب وطالبة من العودة إلى مقاعد الدراسة.. فيما عبر سند العبود الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الصعيد عن سعادته بافتتاح المدرسة بعد اكتمال العمل فيها بوقت قياسي .. مؤكدا أن مثل تلك المشاريع تعد أحد الركائز الأساسية لمستقبل الأجيال المقبلة وهو ما يمثل أولوية لدولة الإمارات ليس في شبوة وحدها وإنما في المحافظات المحررة كافة.

وأعرب أهالي المنطقة عن شكرهم و تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تدخر جهدا في سبيل تطبيع حياتهم و العمل من أجل عودة أبنائهم إلى مسيرتهم التعليمية .