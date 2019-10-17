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كلاسيكو برشلونة وريال مدريد معلق في الهواء

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:10 ص
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كلاسيكو برشلونة وريال مدريد معلق في الهواء
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علي نبوي
 
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وصفت تقارير صحفية في إسبانيا كلاسيكو برشلونة أمام ريال مدريد بالمعلق في الهواء بسبب الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة حول إمكانية إقامته في موعده أو تأجيله لوقت أخر خاصة مع الإضراب الذي سيحدث في كتالونيا.

وقالت صحيفة "الأس" الإسبانية إن لجنة المسابقات بالليجا تطالب بنقل المباراة إلى سانتياجو برنابيو على أن يتم خوض المباراة الثانية في كامل نو.

وأضافت الصحيفة بأن الناديان يُعارضان تبادل الجولات، فريال مدريد موافق على التأجيل.

وتابعت الصحيفة بأن موعد المباراة يوم ٢٦ من الشهر الجاري لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق حول إقامتها من عدمه.
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